Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля сообщила, что несколько военнослужащих получили легкие ранения в результате обстрела со стороны боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ утверждают, что в течение часа днем 28 ноября рядом с израильскими военными в двух разных местах на севере сектора Газа взорвались три взрывных устройства. По данным израильской армии, в одном из инцидентов боевики открыли стрельбу по военным, солдаты в ответ открыли огонь.

«В обоих случаях силы Армии обороны Израиля находились в пределах согласованных линий прекращения огня», — говорится в сообщении.

В свою очередь палестинская группировка ХАМАС обвинила Израиль в «неприкрытом нарушении» режима прекращения огня в Газе, передает The Guardian. В ХАМАС утверждают, что действия Израиля привели к ответным мерам со стороны боевиков. Подробностей представители группировки не сообщили.

В ХАМАС добавили, что «привержены перемирию» до тех пор, пока его соблюдает Израиль.

Режим прекращения огня в Газе начал действовать утром 24 ноября — согласно первоначальным договоренностям, он был четырехдневным. По этому соглашению, ХАМАС должен был отпустить 50 заложников, а Израиль обязуется выпустить 150 палестинцев, находящихся в тюрьмах. 27 ноября стороны объявили, что договорились о продлении перемирия еще на два дня. За это время ХАМАС должен отпустить еще 20 женщин и детей из числа заложников.