экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В украинской армии дефицит военных. Средний возраст солдат составляет 54 года, - советник Зеленского
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых подразделениях ВСУ составляет 54 года, сообщает «Страна.ua».

«Плюс к технике сейчас огромный дефицит военных. Потому что нужно проводить ротации и подтягивать резервы. В некоторых бригадах то, что я услышал, это страшные цифры. Средний возраст - 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм», - заявил Лещенко в эфире телемарафона..

Он считает необходимым провести ротацию.

«Бригады, которые сейчас находятся на Западной Украине, должны заменять тех, которые сейчас находятся на Востоке, чтобы они хоть немного отдохнули. И украинское руководство, и ставка верховного главнокомандующего работает над тем, как эффективнее провести 2024 год по освобождению нашей земли от агрессора», – подытожил экс-нардеп.

Также он заявил о больших потерях в ВСУ. По его данным, в некоторых ротах из 110 солдат, числившихся в начале военных действий сейчас, остались трое.

О дефиците молодых сильных мужчин в ВСУ говорят и сами военные. Так, командир 3-й ОШБр заявлял, что Украина должна начать мобилизацию 18- и 20-летних, включая студентов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com