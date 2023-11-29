В украинской армии дефицит военных. Средний возраст солдат составляет 54 года, - советник Зеленского

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CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых подразделениях ВСУ составляет 54 года, сообщает «Страна.ua».

«Плюс к технике сейчас огромный дефицит военных. Потому что нужно проводить ротации и подтягивать резервы. В некоторых бригадах то, что я услышал, это страшные цифры. Средний возраст - 54 года. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм», - заявил Лещенко в эфире телемарафона..

Он считает необходимым провести ротацию.

«Бригады, которые сейчас находятся на Западной Украине, должны заменять тех, которые сейчас находятся на Востоке, чтобы они хоть немного отдохнули. И украинское руководство, и ставка верховного главнокомандующего работает над тем, как эффективнее провести 2024 год по освобождению нашей земли от агрессора», – подытожил экс-нардеп.

Также он заявил о больших потерях в ВСУ. По его данным, в некоторых ротах из 110 солдат, числившихся в начале военных действий сейчас, остались трое.

О дефиците молодых сильных мужчин в ВСУ говорят и сами военные. Так, командир 3-й ОШБр заявлял, что Украина должна начать мобилизацию 18- и 20-летних, включая студентов.