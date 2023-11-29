Финляндия полностью закрывает сухопутную границу с Россией до 13 декабря

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CentralAsia (CA) - Финляндия закрывает все погранпереходы на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря 2023 года, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции. Железнодорожное сообщение и грузовые перевозки между странами сохранятся, передает финское агентство Yle. Таким образом, будет закрыт последний работавший КПП на границе с Россией Райа-Йоосеппи — Лотта.

Орпо сообщил, что решение Финляндии соразмерно сложившейся ситуации с мигрантами. По данным погранслужбы Финляндии, за ноябрь границу в поисках убежища перешли 900 мигрантов из Сирии, Кении, Сомали и других стран. Премьер-министр подчеркнул, что причиной закрытия границ стали действия России.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что в ближайшее время подать заявления о временном убежище в Финляндии можно исключительно в портах или аэропортах страны. По ее словам, закрытие границы необходимо для национальной безопасности.

«Это решение защищает национальную безопасность Финляндии от российской гибридной операции», — заявила Рантанен.

Представитель пограничной службы Финляндии Матти Сарасмаа заявил, что решение о закрытии границы с Россией в дальнейшем может быть продлено еще на две недели.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя решение Финляндии, сказал, что не считает его рациональным. «Если посмотреть на цифры, если мне не изменяет память, порядка 700 мигрантов в этот период пытались перейти российско-финскую границу, а за этот же период границы Евросоюза пытались перейти и перешли 387 тыс. человек»,— сказал он.

С 25 ноября Финляндия закрыла все КПП, кроме «Райа-Йоосеппи» на севере, из-за массового перехода мигрантов через границу. Президент Финляндии Саули Ниинистё утверждал, что наплыв беженцев является «местью Кремля» за вступление страны в НАТО. Премьер-министр Финляндии заявил, что не готов обсуждать с Россией ситуацию на границе.