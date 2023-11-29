16-летнего сына Кадырова назначили куратором батальона Минобороны РФ

CentralAsia (CA) - Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам будет курировать батальон имени Шейхи Мансура в составе Минобороны России, сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Адаму Кадырову доверено важное направление: отныне он будет курировать одно из самых боеспособных подразделений в составе Министерства обороны РФ — батальон имени Шейха Мансура», — написал он в телеграм-канале. Даудов подчеркнул, что у 16-летнего Кадырова есть трудолюбие, целеустремленность и ответственность, которые помогут ему в выполнении поставленных задач.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в свою очередь сообщил, что представил Кадырова-младшего личному составу батальона. «Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа», — подчеркнул он, назвав Адама Кадырова прирожденным воином.

В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, позже его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане. 16-летнего подростка в том числе наградили высшим орденом Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР», а также орденом «За служение религии ислам» I степени.

5 ноября Адам Кадыров получил «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца.