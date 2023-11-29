Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву
- Азия и мир, политика
- 12:00, 29 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны сбили в городком округе Подольск дрон, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.
Атаку беспилотника самолетного типа отразили в 7:30 мск, подтвердили в Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что устройство было запущено украинскими силами.
Власти РФ регулярно сообщают об уничтожении беспилотников, как в граничащих с Украиной регионах, так и в сотнях километров вглубь страны. Дроны, в запуске которых Россия обвиняет украинских военных, долетали до центра Москвы, в том числе до Кремля.
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