Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву

CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны сбили в городком округе Подольск дрон, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

Атаку беспилотника самолетного типа отразили в 7:30 мск, подтвердили в Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что устройство было запущено украинскими силами.

Власти РФ регулярно сообщают об уничтожении беспилотников, как в граничащих с Украиной регионах, так и в сотнях километров вглубь страны. Дроны, в запуске которых Россия обвиняет украинских военных, долетали до центра Москвы, в том числе до Кремля.