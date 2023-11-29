Состоялась встреча президентов Монголии и Объединенных Арабских Эмиратов

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия в Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата – COP 28, 28 ноября 2023 года встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном, в Абу-Даби.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по расширению отношений между Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами по широкому спектру направлений.

Президент Хурэлсух поздравил с наступающим 52-летием образования Объединенных Арабских Эмиратов. Отметив значимость не только международного сообщества, но и вклада каждой страны в преодоление таких глобальных проблем, как изменение климата, опустынивание и продовольственная безопасность, Президент Хурэлсух подчеркнул, что эффективное сотрудничество в координации инициатив и целей двух стран в этих сферах имеет жизненно важное значение.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мухаммад бен Заид Аль-Нахайян представил программу развития и цели страны и выразил стремление развивать тесные и последовательные отношения с Монголией и укреплять сотрудничество во многих сферах в рамках документов. установлен в этот день.

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