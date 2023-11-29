Монгольский аймак подарит каждому иностранному туристу по одной козле

CentralAsia (MNG) - Архангай аймак ожидает 100 тысяч туристов в 2024 году.

Архангай аймак стремится принять 100 000 туристов в 2024 году, и, исходя из своих географических особенностей, аймак разработал и запланировал множество мероприятий в течение года. Мероприятия и проект «Один турист – один козел» были представлены министру окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий и представителям Монгольской ассоциации туризма.

Начиная с января 2024 года Архангай аймак организует более десяти спортивных и творческих мероприятий под лозунгом «Зимняя страна без остановок», в том числе «Хангайн Хасар», «Скачки на лошадях», «Зимнее украшение», «Восхождение на ледяную стену» и «Скачки на лошадях». Фестиваль яков и открытие Санно-спортивного клуба. Для поддержки зимнего туризма также планируется построить ледовый стадион с отапливаемыми эко-санитарными помещениями.

Министр Бат-Эрдэнэ высоко оценил усилия аймака Архангай по проявлению инициативы и лидерства в развитии общественного туризма в рамках решения правительства «Годы посещения Монголии». Министр Бат-Эрдэнэ обратился к властям аймака с просьбой усовершенствовать проект «Один турист, один козел» и предоставлять туристам краткую информацию во избежание непредвиденных проблем. Министр пообещал, что Министерство окружающей среды и туризма будет поддерживать местные туристические мероприятия и уделять внимание улучшению межсекторальной координации.

Архангай был основан в 1931 году. Площадь его составляет 55 314 км². Численность населения — 84 078 человек (на конец 2010 года, оценка). Плотность населения — 1,52 чел./км². В административном отношении делится на 19 сомонов. Аймачный центр — город Цэцэрлэг, построенный на месте буддистского монастыря, основанного в 1586 году. Основой аймачной экономики является скотоводство, в Архангае насчитывается 2,1 млн голов крупного рогатого скота.

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