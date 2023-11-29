Казахстанец вступил в ЧВК «Вагнер» и воевал в Украине. Его приговорили к шести годам тюрьмы

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CentralAsia (KZ) - Алексея Шомполова, 34-летнего жителя поселка Топар Карагандинской области Казахстана, приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях в Украине, сообщает пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды РК.

Казахстанца признали виновным по статье 170 части 3 УК (Участие наемника в вооруженном конфликте). Суд установил, что мужчина в марте этого года, находясь в поселке Топар, через соцсети вышел на «Вагнер» выехал в Россию и вступил в ряды этой военной компании. За участие в военных действиях он получал «хорошее денежное вознаграждение».

«В конце апреля его направили в город Бахмут, расположенный на территории Украины, где он принял участие в боевых действиях, направленных на подрыв конституционного строя и нарушения территориальной целостности Украины, в процессе чего был ранен и комиссован», - рассказали в суде.

Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого, приговорив к шести годам и восьми месяцам колонии с конфискацией денежных средств, полученных в качестве наёмника.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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