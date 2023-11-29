Парламентская самооценка прав человека и гендерной чувствительности завершилась

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии провел самооценку по правам человека и гендерной чувствительности, обсуждение которой состоялось 22 и 23 ноября.

Депутат Великого Государственного Хурала Мөнхцэцэг Цэрэнжамц возглавила совместную дискуссию по подведению итогов и подчеркнула, что двухдневная дискуссия по самооценке привела к выработке комплексных предложений, и отметила, что эти предложения приведут к весомому прогрессу в области прав человека и гендерного равенства в Монголии.

Всего в течение двух дней было проведено восемь дискуссий, посвященных методам обеспечения прав человека и гендерного равенства в Монголии, с участием международных и национальных консультантов и их общим мнением.

Мэг Манн, консультант по международному управлению, специализирующийся на парламентских процессах, развитии политических партий, учете гендерной проблематики и женском лидерстве, поделилась своими совпадающими взглядами на самооценку парламента. Она отметила, что необходимо поддерживать тех, кто занимается законодательной деятельностью, и разрабатывать гендерно-чувствительные законы в соответствии с принципами, закрепленными в международных конвенциях.

Кроме того, участники пришли к единому мнению относительно отсутствия подробной и рациональной методологии анализа и оценки того, являются ли конкретные законы и правила гендерно-чувствительными или нет. В этой связи Мэг Манн подчеркнула необходимость сосредоточиться на совершенствовании гендерной статистики и показателей, используемых на уровне политики и принятия решений, более эффективно укреплять механизмы мониторинга и оценки, а также повышать координацию организаций.

Также Мариана Дуарте, эксперт Программы гендерного партнерства Международного парламентского союза (МПС), обсудила вопросы по совершенствованию методологии доведения текущих решений парламента до общественности, рассматривая женщин и мужчин на равном уровне без различия при решении вопроса гендерное неравенство и определение его причин на основе количественных данных.

Также включены предложения относительно улучшения подотчетности правительства, усиления парламентского надзора и роли парламента в системе ООН по правам человека. Участники дискуссии предложили взять на себя ведущую роль в реализации рекомендаций ООН и укрепить память законодательного органа.

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