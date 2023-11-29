Монголия экспортировала 70 тысяч тонн мяса и мясопродуктов за 11 месяцев 2023 года

CentralAsia (MNG) -

Объем зарубежных поставок мяса увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За первые 11 месяцев 2023 года Монголия экспортировала 70 тыс. тонн мяса и мясопродуктов. Об этом накануне сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

«Таким образом, объем зарубежных поставок мяса увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Все виды мяса экспортируются без каких-либо квот», — отмечается в официальном сообщении.

В настоящее время правительство Монголии работает над тем, сообщает asiarussia.ru со ссылкой на источник, чтобы диверсифицировать национальную экономику, которая в наибольшей степени зависит от горнодобывающей промышленности, и увеличить объемы поставок мяса на мировой рынок.

По сообщению Национального статистического комитета страны, к концу 2022 года общее поголовье скота в Монголии возросло до 71,1 млн голов, что является рекордным показателем за всю историю.

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