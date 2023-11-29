Эмир Кувейта госпитализирован

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

CentralAsia (CA) - Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах госпитализирован из-за проблем со здоровьем, передает госагентство KUNA. 86-летний эмир доставлен в больницу для лечения и медобследования.

Утверждается, что монарх находится в стабильном состоянии. Другие детали не приводятся.

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возглавляет Кувейт с сентября 2020 года. Его предшественник шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в июле 2020 года был госпитализирован, 91-летний монарх умер в больнице в США, где проходил лечение.