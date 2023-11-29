Талибы помогают «Аль-Каиде» возродиться на территории Афганистана, - Geopolitical Monitor

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CentralAsia (CA) - Террористическая организация «Аль-Каида» демонстрирует тревожные признаки возрождения, найдя убежище в Афганистане, где власть с августа 2021 года контролирует движение «Талибан». Об этом пишет канадский аналитический сайт Geopolitical Monitor.

«Аль-Каида» согласилась пока оставаться в тени, чтобы поддержать международный имидж талибов и не нарушать обещание последних по поводу недопущения использования экстремистскими организациями Афганистана в качестве убежища, указывает издание.

Однако «Аль-Каида» рассматривает Афганистан, контролируемый талибами, именно как базу, на которой она может вырасти и расшириться.

Издание подчеркивает, что в провинциях Афганистана создаются тренировочные центры и лагеря «Аль-Каиды», один из которых специально предназначен для подготовки террористов-смертников. Туда же прибыли десятки иностранных боевиков с Ближнего Востока и Северной Африки.

До тех пор, пока Афганистан будет оставаться под властью талибов, «Аль-Каида» сможет сохранять свою структуру и развиваться дальше, утверждают журналисты.