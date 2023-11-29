Турция одобрит вступление Швеции в НАТО «в течение пары недель»

CentralAsia (CA) - Анкара может одобрить заявку Стокгольма на вступление в НАТО в течение нескольких ближайших недель, такое мнение выразил глава турецкого МИДа Хакан Фидан в беседе с шведским коллегой Тобиасом Билльстремом, который пересказал содержание разговора, пишет Dagens Nyheter.

«Он четко выразил мнение, что Швеция должна иметь возможность вступить [в НАТО] в течение пары недель», — сказал Билльстрем. Он добавил, что приветствует такую позицию, но отметил, что как будет на самом деле — не ясно.

Турция и Венгрия остаются единственными странами альянса, которые до сих пор не ратифицировали заявку Швеции. В середине октября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал одобрить заявку Швеции не позднее чем к концу ноября 2023 года, выяснил Bloomberg. Однако Турция затем предупредила, что сделать этого не успеет.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже одобрил шведскую интеграцию, решение должен одобрить парламент республики. Однако комиссия турецкого парламента по иностранным делам отложила голосование по заявке Швеции для продолжения переговоров по этой теме. Дискуссии продолжатся 28–29 ноября, писало агентство со ссылкой на источник.