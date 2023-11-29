экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дождь со снегом прогнозируются в Казахстане в ближайшие три дня
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  30 ноября – 2 декабря практически на всей территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в ближайшие дни под влиянием быстрой смены барических образований циклонов и антициклонов ожидаются осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах Казахстана, в северо-западных, юго-восточных областях прогнозируются сильные осадки. Лишь на юго-западе и 1-2 декабря на юге страны ожидается ясная погода без осадков.

Также по Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com