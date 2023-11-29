Дождь со снегом прогнозируются в Казахстане в ближайшие три дня

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - 30 ноября – 2 декабря практически на всей территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в ближайшие дни под влиянием быстрой смены барических образований циклонов и антициклонов ожидаются осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах Казахстана, в северо-западных, юго-восточных областях прогнозируются сильные осадки. Лишь на юго-западе и 1-2 декабря на юге страны ожидается ясная погода без осадков.

Также по Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью. Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.

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