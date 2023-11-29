МВД РФ предложило обязать иностранцев подписывать на въезде в Россию «соглашение о лояльности». Им запретят говорить об ЛГБТ и критиковать власти

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CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел РФ предлагает ввести понятие «соглашение о лояльности» для иностранных граждан, въезжающих в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный ведомство законопроект.

«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», — говорится в документе.

В соглашении предлагается прописать, что иностранцу во время нахождения в России запрещается «препятствовать деятельности органов публичной власти РФ, дискредитировать в любых формах внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ, органов публичной власти и их должностных лиц».

Также будет установлен запрет «злоупотреблять правом на свободу информации, в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом».

В соглашении, по данным ТАСС, также укажут запрет на «действия, направленные к принятию, изменению, отмене законов, а также небрежное отношение к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям».

Помимо этого иностранцам, если законопроект будет принят, надо будет согласиться с тем, что они не будут «проявлять неуважение к многообразию региональных и этнокультурных укладов жизни населения России, традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Когда разработанный МВД законопроект планируется внести в Госдуму, не уточняется.