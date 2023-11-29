В Таджикистане ужесточили наказание за сексуальные домогательства к несовершеннолетним

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CentralAsia (TJ) - Парламент Таджикистана утвердил изменения в Уголовный кодекс страны, которые направлены на ужесточение наказания за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Эмомали Рахмон подписал поправки 13 ноября, сообщает «Азия плюс».

Изменения затронули 142 статью (развратные действия) Уголовного кодекса страны. Ранее эта статья включала две части:

1.Совершение развратных действий насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьями 138 (Изнасилование), 139 (Насильственные действия сексуального характера) и 140 (Принуждение к действиям сексуального характера) Уголовного кодекса, наказывалось ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью.

2.Те же действия, совершенные с применением насилия или угрозы его применения; с использованием служебного положения; родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности по обучению и воспитанию; в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста или близкого родственника, наказывались лишением свободы на срок от двух до пяти лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности и/или заниматься определенной деятельностью.

Теперь в эту статью добавлена часть 3, согласно которой:

«Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, явно не достигших четырнадцатилетнего возраста - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статистика показывает, что в Таджикистане крайне редко раскрываются случаи изнасилования или развратных действий.

Родственники жертв часто скрывают факты, потому что раскрытие таких случаев, особенно в отношении детей, может привести к социальной изоляции как самой жертвы, так и ее родителей в традиционном таджикском обществе.

По данным МВД РТ, в 2022 году в стране было зарегистрировано 49 насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Годом ранее было 57 случаев.

В законодательстве Таджикистана, помимо этой статьи, есть еще 3 статьи, предусматривающие ответственность за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних.

Статья 138 (Изнасилование) предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы, в случае рецидива - от 12 до 25 лет. По статье 139 (Насильственные действия сексуального характера) тюремный срок от 7 до 10 лет.

Противоправные деяния против несовершеннолетних регулирует и статья 141 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет). Она предусматривает наказание от 2 до 10 лет лишения свободы.

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