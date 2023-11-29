Фильм казахстанского режиссёра прошел в финал международного кинофестиваля в Париже

CentralAsia (KZ) - В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже представили новый фестиваль Cinema Heritage («Кинонаследие»), в финал которого прошел фильм казахстанского режиссера Ардака Амиркулова «Земля, остановившая ветер». Об этом сообщает казахстанский канал «Хабар 24».

Кинофестиваль основал посол Кыргызстана во Франции Садык Шер-Нияз и продюсер Кубан Тойчубаев. Жюри фестиваля, в которое вошли звезды мирового кино, просмотрело около 500 картин, отобрав 10 финалистов. В ближайшие дни в парижских кинотеатрах пройдут больше 20 показов фильмов-участников фестиваля.

Один из самых титулованных режиссёров Китая Чжан Имоу получил первую награду фестиваля за достижения в мире кино. Режиссер снял такие фильмы, как «Герой» (2002), «Великая стена» (2016), «Тень» (2018), «Дом летающих кинжалов» (2004).

Актриса Мерьем Узерли отметила, что очень важно поддерживать такие фестивали и организации.

«На этих двух платформах, ЮНЕСКО и кинофестивале, все люди объединились вокруг человеческих ценностей, гуманитарных обязательствах, строительстве мостов между культурами и народами. Поэтому фестиваль кино так важен в эти дни, так как несмотря на различия людей, на войны, можно иметь разные взгляды на вещи, разное наследие», - сказала она.

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