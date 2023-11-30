Монголия возглавила новый индекс гендерного равенства ФИДЕ в шахматах; Дания занимает худшее место

CentralAsia (MNG) - Монголия занимает первое место по продвижению гендерного равенства в шахматах, но, что, возможно, удивительно, страны Северной Европы занимают три из четырех худших мест, как показало новое исследование, — пишет Леон Уотсон на сайте chess.com.

Исследование, проведенное по заказу Комиссии «Женщины в шахматах» Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) и опубликованное совместно с Университетом Квинсленда, позволило 105 национальным шахматным федерациям мира составить новый Индекс гендерного равенства в шахматах (GECI).

В исследовании использовались три ключевых показателя: «Участие», «Результаты» и «Прогресс» для сравнения гендерного равенства в международном шахматном сообществе. Данные были взяты из рейтингового списка ФИДЕ и количества участников, принявших участие в недавних юношеских чемпионатах мира, чемпионатах мира среди кадетов и отдельных континентальных юношеских чемпионатах.

Возглавляет таблицу Монголия с самым высоким показателем GECI 86,53. Согласно отчету, почти 40% активных игроков Монголии в рейтинг-листе ФИДЕ за сентябрь 2023 года — женщины.

Президент Монгольской федерации Гурванбаатар Эрдэнэбаатар отметил в докладе: «Монголы играли и развивали шахматы с древних времен, и в настоящее время люди уделяют много внимания обучению шахматам своих детей из-за успешных достижений нашей молодежи и профессиональных женщин. игроки».

Г-н Гурванбаатар выделил две политики, которые привели к успеху: «Федерация шахмат Монголии придерживается политики равных призовых для мужчин и женщин-шахматистов на турнирах национального уровня.

«Кроме того, следуя призыву ФИДЕ при объявлении 2022 года годом женских шахмат, мы стараемся привлечь наших шахматисток к принятию решений на уровне управления».

ММ Мөнгөнтуул Батхуяг, самая высокорейтинговая шахматистка Монголии, рассказала ФИДЕ, что получила значительную поддержку, которая помогла ей продвинуться в карьере.

«У нас есть государственная премия, когда мы становимся гроссмейстерами. Также с 2012 года с перерывом на четыре года у нас есть сборная, которая получает зарплату от государства. Сейчас есть тенденция к увеличению поддержки сборной, и, например, национальные чемпионаты имеют одинаковый призовой фонд как для женщин, так и для мужчин».

За Монголией следовали Шри-Ланка, Уганда, Вьетнам и Намибия. Меньшие федерации доминируют на первых местах, и только в Грузии (12) и Азербайджане (15) появляются крупные шахматные страны. Индия и Россия — традиционно две сильнейшие страны на элитном уровне женских шахмат — занимают 24-е и 25-е места соответственно.

У стран Северной Европы дела обстоят плохо: Дания находится внизу таблицы с показателем GECI 34,34, Исландия на втором месте с худшим результатом (104-е место), Швеция на 102-м месте, Финляндия на 99-м месте и Норвегия на 94-м месте.

И это несмотря на то, что организаторы норвежских шахмат ранее в этом году объявили о своем новаторском видении проведения в 2024 году полностью женского супертурнира на условиях, равных их ежегодным соревнованиям высшего уровня.

источник: middleasiannews.com

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