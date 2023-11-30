Прямой рейс по маршруту Улан-Батор – Дубай – Улан-Батор начнется в декабре

CentralAsia (MNG) - С января 2024 года граждане двух стран будут путешествовать без виз.

В рамках встречи глав государств Монголии и ОАЭ подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Монголии и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных/специальных и обычных паспортов. Таким образом можно развивать туризм, увеличивать торговлю, увеличивать обмен гражданами и оказывать положительное влияние на экономику.

В ходе визита президента был окончательно решен вопрос об открытии прямого авиарейса между Улан-Батором и Дубаем. Компания «Hunnu Air» будет летать по этому маршруту с 16 декабря. Это, несомненно, окажет положительное влияние на отношения между двумя странами. В настоящее время товарооборот между двумя странами составляет всего 18 миллионов долларов США.

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