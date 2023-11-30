Будет проведено исследование для оценки текущего состояния E-Transition Монголии

CentralAsia (MNG) - 28 ноября 2023 года министр цифрового развития и коммуникаций Монголии Учрал Ням-Осор встретился с постоянным представителем ПРООН в Монголии Матильдой Димовской и другими представителями.

Министерство цифрового развития и коммуникаций Монголии сотрудничает с Программой развития Организации Объединенных Наций в целях повышения цифровой грамотности населения, организации обучения людей с ограниченными возможностями и обучения людей ответственному цифровому гражданству.

Министр Ухрал выразил благодарность г-же Матильде Димовской за эффективное сотрудничество в прошлом и стремление продолжать сотрудничество в будущем. Г-н Ухрал предложил сотрудничать в проведении качественных исследований для оценки текущего состояния кибербезопасности Монголии, электронного перехода и электронных навыков граждан, расширения прав и возможностей сотрудников ИТ-сектора и реализации программы обмена студентами.

Постоянный представитель ПРООН Матильда Димовска признала, что обе стороны успешно сотрудничали в предыдущие годы, и выразила готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в ближайшие годы.

источник: Цахим хөгжлийн яам /министерство цифрового развития и коммуникаций/

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