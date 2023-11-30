Меморандум о сотрудничестве подписан между ПРООН и Улан-Батором

CentralAsia (MNG) - 29 ноября 2023 года, г-жа Номинчимэг Одсурэн, заместитель мэра столицы, отвечающая за социальный сектор, зеленое развитие и загрязнение воздуха и окружающей среды встретилась с постоянным представителем ПРООН в Монголии Матильдой Димовской. Обе стороны подписали Меморандум о сотрудничестве. между администрацией губернатора города Улан-Батор и ПРООН в Монголии.

В соответствии с Меморандумом обе стороны будут сотрудничать в реализации проектов и программ по снижению загрязнения воздуха, увеличению использования возобновляемых источников энергии, повышению способности людей адаптироваться к изменению климата и обеспечению гендерного равенства. В частности, Меморандум направлен на внедрение экологически чистых технологических решений путем поддержки домохозяйств, возглавляемых женщинами, внедрения решений для отопления на основе возобновляемых источников энергии для домохозяйств в районе Гер города Улан-Батор, а также развития национальной системы и регулирования углеродного рынка.

«Чтобы решить насущную проблему загрязнения воздуха в Улан-Баторе, мы должны уделить приоритетное внимание более широкому использованию чистых источников энергии. Благодаря эффективному сотрудничеству мы можем инициировать комплексный переход к возобновляемым источникам энергии на уровне политики и реализации», — отметила заместитель губернатора Номинчимэг.

Постоянный представитель Матильда Димовска выразила готовность сосредоточить внимание на переходе Монголии на возобновляемые источники энергии, подчеркнув цель охватить всех и обеспечить равный доступ. Она продолжила: «Мы также уделяем особое внимание поддержке и расширению прав и возможностей домохозяйств, возглавляемых женщинами, в столице».

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