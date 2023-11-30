Презентация Доклада о человеческом развитии в АТР прошла в Монголии

CentralAsia (MNG) - Человеческое развитие должно быть в центре внимания Монголии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целях развития и стабильности.

Матильда Димовска, постоянный представитель Программы развития ООН в Монголии, подчеркнула стратегии социального и экономического роста для человеческого развития во время презентации Доклада о человеческом развитии в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2024 года в Государственном дворце 28 ноября 2023 года.

Открывая презентацию, заместитель Председателя Великого Государственного Хурала Монголии Мөнхбаатар Лхагва заявил, что «Человеческое развитие – это глобальные усилия, охватывающие широкий круг вопросов, включая предоставление людям возможностей и выбора, совместное использование благ экономического роста, доступ к здравоохранению и образованию, создание здоровой и безопасной окружающей среды, сокращение бедности, безработицы и дискриминации».

Он отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Монголию, как ожидается, внесет свой вклад в достижение вышеупомянутых целей, и подчеркнул важность поощрения новых взглядов и подходов к проблеме и переопределения целей реформ.

Заместитель председателя Мөнхбаатар отметил, что, несмотря на то, что к концу 2023 года экономический рост Монголии превысит 6 процентов, существуют насущные проблемы, такие как неравенство в доходах и гендерном неравенстве, неравенство между развитием города и села, бедность, безработица и изменение климата.

В рамках политики развития Монголии «Видение-2050» и «Политики нового возрождения» Великий Государственный Хурал прилагает усилия для реализации целей, изложенных в политических документах, таких как ликвидация дискриминации, защита человеческого достоинства, расширение доступа к качественному образованию и медицинским услугам, расширение человеческих возможностей, диверсификация выбора людей и укрепление системы здравоохранения.

Доклад рисует квалифицированную картину долгосрочного прогресса, а также сохраняющегося неравенства и широкомасштабных потрясений, предвидя турбулентную картину развития и настоятельно призывая к поиску новых направлений для ускорения человеческого развития. Поскольку человеческое развитие нельзя измерять только экономическим ростом, а также с учетом растущей конкурентоспособности и диверсификации, крайне важно обеспечить справедливое и инклюзивное развитие для повышения благосостояния людей.

Развитие требует видения, которое привлекает людей к осуществлению изменений. В отчете ПРООН за 2024 год Монголии и другим странам рекомендуется определить приоритетность текущих и будущих потребностей и улучшить координацию между стратегиями, направленными на человеческое развитие и рост, для реализации стратегии человеческого развития.

Балчинлувсан Лхагвасурэн, генеральный директор Департамента комплексной политики и планирования Министерства экономики и развития, заявил, что проблема человеческого развития затрагивает не одну организацию или государственный орган, а все отрасли, включая здравоохранение и образование, и совместными усилиями мы может обеспечить развитие человечества. Он отметил, что Цели устойчивого развития включены в среднесрочную и долгосрочную политику развития Монголии, поэтому человеческое развитие является неотъемлемой частью политики развития Монголии.

Стратегии социально-экономического роста учитывают три показателя человеческого развития, а именно: продолжительность жизни, образование и доход на душу населения.

Монголия имеет значение индекса человеческого развития 0,737 и занимает 98-е место из 191 страны. Страна отстает по уровню здравоохранения и доходу на душу населения, в то время как другие показатели показывают, что Монголия находится на среднем уровне по сравнению с другими странами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения