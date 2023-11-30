Базельский индекс AML: в Монголии снижается риск отмывания денег и финансирования терроризма

CentralAsia (MNG) - В октябре 2019 года Монголия была внесена в серый список FATF и заняла 20-е место в Базельском индексе ПОД. Однако, согласно оценке Базельского института управления в 2023 году, показатель риска отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) Монголии снизился и она занимает 83-е место из 152 стран.

Базельский индекс AML - это независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риск отмывания денег и финансирования терроризма (ОД / ФТ) во всем мире.

Публикуемый Базельским институтом управления с 2012 года, он предоставляет оценки риска на основе данных из 16 общедоступных источников, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум. Оценки риска охватывают пять областей:

Качество системы ПОД / ФТ

Взяточничество и коррупция

Финансовая прозрачность и стандарты

Общественная прозрачность и подотчетность

Правовые и политические риски

За последние годы Монголия добилась беспрецедентного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Монголия лидирует среди групп по борьбе с отмыванием денег в Азиатско-Тихоокеанском регионе, полностью соблюдая все 40 технических рекомендаций ФАТФ и оцениваясь как «соответствующая» и «в значительной степени соблюдающая». По мнению Банка Монголии, достигнутый Монголией прогресс окажет положительное влияние на другие оценки и индексы оценки системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также сотрудничество с иностранными банковскими и финансовыми учреждениями.

Позитивное влияние на оценку FATF оказала поддержка Великого Государственного Хурала и Кабинета министров в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на всех уровнях, а также оперативные действия государственных и частных организаций. Банк Монголии подчеркнул необходимость сосредоточить внимание на реализации и раскрытии преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, расширении сотрудничества, качестве профилактических мер, направленных на избежание рисков, а также укреплении потенциала человеческих ресурсов и финансирования организаций, работающих в этом направлении. область.

В Базельском индексе AML риск рассчитывается по специальной методике, а средний мировой показатель оценивается в 5,31. В этом списке Гаити заняла 1-е место как страна с самым высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, а Исландия заняла 152-е место как страна с наименьшим риском.

Базельский институт управления — независимая некоммерческая организация, занимающаяся противодействием коррупции, улучшением стандартов управления и их деятельности, обеспечением уголовного правопорядка, борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, конфискацией и возвратом незаконных активов. Ежегодно оценивает риски отмывания денег и финансирования терроризма по всему миру и публикует Базельский индекс борьбы с отмыванием денег.

Поскольку не существует единого индекса, который рассчитывал бы факторы риска отмывания денег и финансирования терроризма, страны, правительства и частные организации часто используют Базельский индекс ПОД для разработки своих стратегий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и расчета рисков.

Департамент противодействия отмыванию денег и расследования финансовых преступлений (далее AmlFinCrime) подчиняется непосредственно Совету Директоров Базельского института и отвечает за применение международных стандартов, национальных правовых актов и внутренних инструкций в следующих областях:

Противодействие отмыванию денег (AML)

Борьба с финансированием терроризма (CFT)

Применение международных санкций против лиц, финансирующих терроризм и распространение оружия массового уничтожения

Оценка риска отмывания денег и финансирования терроризма

Противодействие и выявление фактов мошенничества в отношении клиентов, сотрудников компании, а также материального и нематериального имущества компании

Защита персональных данных клиентов и сотрудников компании

Защита репутации, ноу-хау и интеллектуальной собственности компании

Обеспечение реализации высоких стандартов служебной этики сотрудниками компании

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