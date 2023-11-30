С 1 января 2024 года граждане Монголии и ОАЭ посетить без визы

CentralAsia (MNG) - В рамках встречи глав государств Монголии и ОАЭ подписаны следующие документы, направленные на укрепление правовой базы сотрудничества между Монголией и ОАЭ.

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Монголии и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных/специальных и обычных паспортов;

Меморандум о взаимопонимании между Администрацией Правительства Монголии и Министерством по делам Правительства ОАЭ для обмена опытом по правительственным делам развития и реформ; Меморандум о взаимопонимании о создании совместного комитета по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел ОАЭ;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных исследований Академии наук Монголии и Политическим центром Эмиратов;

Меморандум о взаимопонимании между Главным управлением образования Монголии и Цифровой школой ОАЭ о сотрудничестве в инициативах электронного обучения;

Меморандум о взаимопонимании между Национальным общественным радио и телевидением Монголии и Управлением прессы и информации Абу-Даби.

Стороны выразили уверенность, что в результате заключения этих документов будет сформирована правовая база для безвизовых поездок граждан двух стран, а также расширятся масштабы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики, продовольствия, сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности, образования, дорожно-транспортном секторе и в области борьбы с опустыниванием. В этом контексте стороны договорились создать механизмы для двустороннего диалога и проводить регулярные встречи в соответствии с графиком.

источник: middleasiannews.com

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