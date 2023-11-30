В Монголии этой зимой 7,8 млн голов скота перезимуют на отгонных пастбищах

CentralAsia (MNG) - В 2023 году 7,8 млн голов скота в Монголии будут зимовать на отгонных пастбищах. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

«В некоторых монгольских аймаках уже заготовлено 20,2 тыс. тонн резервного запаса сена и 8 тыс. тонн кормов для скота», — указывается в официальном сообщении.

Монголия имеет обширную территорию для развития пастбищного животноводства. Однако, животноводческий сектор Монголии зимой сталкивается с экстремальными погодными условиями, вызывающими белый дзуд, или зимнюю бескормицу, — стихийное бедствие в скотоводческих регионах, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

По сообщению Национального статистического комитета Монголии, к концу 2022 года в стране насчитывалось 71,1 млн голов домашнего скота.

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