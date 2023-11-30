Кабмин Монголии утвердил план мероприятий по развитию зимнего туризма

CentralAsia (MNG) - Кабинет министров Монголии утвердил план мероприятий по развитию зимнего туризма.

«Чтобы содействовать развитию зимнего туризма, решено проводить мероприятия во время зимних каникул, улучшать межотраслевую координацию, расширять спектр внутренних туристических продуктов и услуг, предлагать гражданам льготные цены и улучшать условия отдыха посредством партнерства государственного и частного секторов», — говорится в официальном сообщении.

По словам министра окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, климат в южной части страны благоприятен для развития зимнего туризма. «Ввиду этого, правительство работает над модернизацией местных аэропортов и созданием условий, соответствующих международным стандартам. Кроме того, зимой цены на авиабилеты в Монголию падают, а отели предоставляют скидки иностранным туристам, что способствует их привлечению», — добавил Бат-Эрдэнэ.

На сегодняшний день национальная экономика Монголии в значительной степени зависит от ориентированного на экспорт горнодобывающего сектора. Развитие туристического сектора рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации экономики. В связи с этим правительство Монголии решило ввести до конца 2025 года безвизовый режим для граждан 34 государств, прибывающих в Монголию на срок до 30 дней.

С начала 2023 года Монголию посетили более 600 тыс. иностранных туристов.

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