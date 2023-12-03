В плацентах гавайских женщин чаще стали находить микропластик

Изображение микропластика, обнаруженного в плаценте матери

CentralAsia (CA) - Исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Джона А. Бернса (JABSOM) при Гавайском университете в Маноа и Медицинском центре для женщин и детей Капиолани, изучило плаценты, пожертвованные женщинами, которые принимали роды на Гавайях с 2006 по 2021 год, и обнаружило наличие микропластических частиц в плаценте.

Плацента — это временный орган, который соединяет мать с плодом через пуповину. Его цель — доставлять питательные вещества и кислород плоду, одновременно служа барьером для предотвращения проникновения инфекций или вирусов в развивающийся плод.

Микропластик виден невооруженным глазом, и примеры могут варьироваться от пластиковых шариков, которые когда-то были найдены в отшелушивающем мыле, до частиц из распадающихся пластиковых пакетов и кусочков пластика, обнаруженных в контейнерах для микроволновой печи, которые затем непреднамеренно употребляются людьми.

«Мы были шокированы тем, что эти маленькие кусочки пластика пересекали кишечник матери и попадали в плаценту», - сказал доктор Мен Джин Ли.

Исследователи собрали и изучили 10 плацент в 2006, 2013 и 2021 годах и обнаружили, что количество микропластика росло с каждым годом:

- в 2006 году 6 из 10 плацент содержали микропластик;

- в 2013 году микропластик был обнаружен в 9 из 10 плацент;

- в 2021 году исследователи обнаружили микропластик во всех 10 плацентах.

«Мы полагаем, что пластик может находиться в пище или вдыхаться. Он поступает через наши пищеварительные жидкости или легкие, и частицы всасываются через кишечник и перемещаются по кровотоку, а затем каким-то образом накапливаются в плаценте во время беременности. Большой вопрос в том, что, поскольку он проходит через плаценту, может ли он попасть через пуповину, а затем к ребенку? Прямо сейчас мы этого не знаем», - сказал Ли.

Рост количества микропластика, обнаруженного в плацентах гавайских матерей, соответствует стремительному росту мирового производства пластика.

В 2020 году было произведено более 6000 мегатонн пластика. В 2000 году было произведено менее 2000 мегатонн.

Ли считает, что удаленное расположение Гавайев создает дополнительную зависимость от пластика.

Ли и другие ученые продолжат свои исследования, теперь сосредоточенные на том, чтобы выяснить, могут ли микропластики пробить защиту плаценты и проникнуть в плод до рождения.