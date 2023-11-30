В Алматы при пожаре в хостеле погибли 13 человек

CentralAsia (KZ) - В хостеле Алматы произошёл пожар, 13 человек погибли, сообщает ДЧС города.

30 ноября в 5:33 поступило сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. Горение обнаружили в подвальном помещении трёхэтажного жилого дома, где первый этаж и подвал переоборудованы под хостел. Общая площадь пожара, предварительно, составила 30 м2.

Пожар ликвидировали в 6:22. Во время тушения спасатели обнаружили 13 погибших, личности устанавливаются. По предварительной версии, люди погибли из-за отравления угарным газом.

В хостеле, по предварительным данным, находились 72 человека, 59 из них покинули здание сами. Причины пожара и гибели людей устанавливаются.

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что на 8:00 в Больницу скорой неотложной медицинской помощи госпитализировали двух пострадавших в пожаре.

«Один пострадавший госпитализирован с диагнозом «Отравление угарным газом». Состояние средней степени тяжести, стабильное. Второй пациент после всех обследований отправлен с рекомендациями на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме, в том числе психологическая», – говорится в сообщении.

На месте пожара находятся семь бригад службы скорой медицинской помощи.

Как сообщил глава департамента по ЧС Алматы Нурлан Атыгаев, хостел, где произошел пожар, работал всего 1,5 месяца и не имел разрешения на работу. Огнетушителя в здании не было, пожарная сигнализация сработала.

Со слов администратора, в хостеле жили иностранцы - граждане Узбекистана, Пакистана, а также казахстанцы.

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