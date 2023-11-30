Израиль и «Хамас» продлили срок перемирия в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями рамок (соглашения), оперативная пауза будет продолжена»,— говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

«Хамас» сообщил, что достигнута договоренность о «продлении перемирия на седьмой день», передает AFP.

Четырехдневное перемирие было объявлено с 24 ноября, 27 ноября оно было продлено еще на два дня. Во время первого этапа «Хамас» должен был отпустить 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах. В сделке изначально была предусмотрена возможность продления перемирия: за каждых десятерых заложников будет добавляться один день, обмен палестинских заключенных должен продолжиться по формуле «три к одному».