Архитектор мирового порядка. Жизнь Генри Киссинджера в фотографиях

Киссинджер делает заявление после получения Нобелевской премии мира.

CentralAsia (CA) - Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности, который в юности бежал из нацистской Германии и стал одной из самых влиятельных и противоречивых внешнеполитических фигур в американской истории, умер 29 ноября в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте. Как жил и чем запомнился знаменитый дипломат в материале CNN.

Киссинджер был синонимом внешней политики США в 1970-е годы. Он получил Нобелевскую премию мира за помощь в прекращении военного участия США во Вьетнамской войне, и ему приписывают тайную дипломатию, которая помогла президенту США Ричарду Никсону открыть коммунистический Китай для Соединённых Штатов и Запада.

Но многие также критиковали его за бомбардировки Камбоджи во время войны во Вьетнаме, которые привели к возвышению геноцида режима красных кхмеров, и за его поддержку государственного переворота против демократического правительства в Чили.

На Ближнем Востоке Киссинджер применил так называемую «челночную дипломатию» для разделения израильских и арабских сил после последствий войны Судного дня 1973 года. Его подход «разрядки» к американо-советским отношениям, который помог ослабить напряженность и привел к заключению нескольких соглашений о контроле над вооружениями, во многом определял позицию США до эпохи Рейгана.

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