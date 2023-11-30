Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ встретился с министром природных ресурсов и экологии России

CentralAsia (MNG) - 29 ноября 2023 года Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Александровича Козлова.

В начале заседания премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выразил благодарность Александру Козлову, недавно приступившему к исполнению обязанностей руководителя российской секции Межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Монголией и Российской Федерацией в рамках своего визита в Монголию.

В октябре 2023 г. Комиссия провела свое 25-е заседание, на котором обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Также президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках Третьего форума международного сотрудничества «Пояс и путь». Позже премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, и обе стороны договорились работать над улучшением торгового баланса между двумя странами, расширением деятельности АО «Улан-Баторская железная дорога» и сотрудничеством в сфере энергетики.

Премьер-министр подчеркнул важность особого внимания двух сторон к скорейшей реализации конкретных задач в реализации договоренностей относительно отношений и сотрудничества между Монголией и Россией, которые были достигнуты в ходе этих встреч.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ и министр природных ресурсов Александр Козлов обменялись мнениями об активизации двустороннего сотрудничества в вопросах улучшения торгового баланса Монголии и России, расширения и реформирования Улан-Баторской железной дороги, а также совместной реализации проекта ГЭС Эгийн-Гол, обсуждаемый уже много лет, стабилизирующий поставки нефти и нефтепродуктов, углубление связей и обмен опытом между городами Улан-Батор и Москва.

Обе стороны отметили, что тесное сотрудничество между Монголией, Россией и Китаем имеет первостепенное значение для реформирования Улан-Баторской железной дороги и строительства газопроводов в рамках инициативы «Пояс и путь», а также экономического коридора Монголия-Россия-Китай.

В последнее время в Монголии нарушены стабильные поставки бензина и дизельного топлива. В связи с бурным ростом экспорта угля из Монголии, страна испытывает резкий рост спроса на дизельное топливо. Для смягчения возможных сбоев в будущем премьер Оюн-Эрдэнэ предложил создать совместную рабочую группу по координации действий в чрезвычайных ситуациях, подчеркнув необходимость постоянных достаточных поставок нефтепродуктов по стабильным ценам на долгосрочную перспективу. Премьер-министр обратился к российской стороне с просьбой создать благоприятные условия для оперативной и стабильной железнодорожной перевозки нефтепродуктов, которые будут поставляться в Монголию.

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