Пожар в хостеле Алматы: 9 погибших — казахстанцы, двое — граждане Узбекистана и ещё двое — россияне

CentralAsia (KZ) - Личности погибших в результате пожара в хостеле Алматы установлены, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«Четверо из 13 погибших – иностранцы (граждане России – двое, граждане Узбекистана – двое), ещё девять – граждане Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее прибывший на место пожара аким Алматы Ерболат Досаев по предварительным данным сообщил, что из 13 погибших лишь двое были иностранцами – гражданами России и Узбекистана.

По состоянию на 11:30 30 ноября акиматом Алматы в трёх локациях были размещены 49 из 56 эвакуированных постояльцев, оставшиеся семь человек отказались от размещения. Все обеспечены бесплатным проживанием, питанием. На месте работают медицинские работники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченный по правам ребёнка.

Утром 30 ноября в Алматы случился пожар в хостеле по улице Шарипова – найдены тела 13 человек. На момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. По факту пожара в Almaty Hostel и гибели 13 человек возбуждено дело по статье 292 («Нарушение требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса республики.

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