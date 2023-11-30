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В Казахстане девятиклассник ранил топором и ножом трех учеников в школе: Подростка приговорили к шести годам лишения свободы

CentralAsia (KZ) -  В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области огласили приговор по делу в отношении школьника, напавшего с топором на учеников в школе Петропавловска, сообщает пресс-служба СМУС СКО.

Присяжные заседатели и судья вынесли обвинительный вердикт. Суд признал смягчающий обстоятельством несовершеннолетний возраст и положительную характеристику подсудимого.

Суд назначил ему 6 лет 9 месяцев лишения свободы за покушение на убийство двух и более лиц. Наказание школьник будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних. В пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда.

Инцидент произошел 13 февраля этого года. В тот день ученик девятого класса пришёл в школу утром, имея при себе и топор и нож, спрятанные в сумке. Он поднялся на второй этаж, укрылся в туалете, надел маску и вышел в коридор. Затем он совершил нападение на одноклассника, а потом нанёс телесные повреждения десятикласснице. Нападавшего обезвредили сами школьники. Позже в прокураторе сообщили, что школьник состоял на учёте у психиатра.

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