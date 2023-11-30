В Таджикистане обнаружили череп верблюда, возраст которого 2,5 млн лет. Фото

CentralAsia (TJ) - Совместная группа палеонтологов из России и Таджикистана обнаружила в урочище Куруксай (Таджикистан) целый череп верблюда периода раннего плейстоцена (2,5 млн лет назад), сообщается на сайте Уральского федерального университета (УрФУ).

Отмечается, что находка представляет большую ценность, поскольку обычно находят отдельные части черепа или кости, а этот череп был обнаружен целым.

«Нам очень повезло, так как кости на всей территории Азии сохраняются плохо, даже те, которым лишь 2 тыс. лет. Они внутри, как мел, крайне хрупкие. Если нечаянно дотронуться до кости, предварительно не обработав, она рассыпается на мелкие кусочки», - отметил старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов.

По его словам, чтобы сохранить череп, на месте раскопок он был полностью проклеен и зафиксирован пленкой. Это позволило доставить находку на Урал для реставрации и изучения (на три года, затем череп вернут в Таджикистан для дальнейших исследований).

Урочище Куруксай находится на территории Матчинского района Согдийской области Таджикистана.

«Череп везли в коробке ручной кладью. Но передняя часть черепа все равно отпала. Череп весит почти 20 кг, потому что внутри лессы - осадочно-горная порода, похожая на тяжелую твердую глину», - пояснил Дмитрий Гимранов.

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Отмечается, что по таким древним останкам ученые смогут понять, чем питался верблюд, какой у него был объем мозга и др.

«Если сравнивать найденный череп с современными верблюдами, то размеры примерно одинаковые», - сказал Гимранов.

В УрФУ отмечают, что в период раннего плейстоцена на территории Таджикистана расстилались саванноподобные ландшафты, с климатом, сходным с современной Северной Африкой. Ученые предполагают, что верблюды, приспособленные к этой эпохе, не имели характерных горбов. В условиях благоприятного окружения им не требовалось долгосрочного запаса питательных ресурсов.

Сопутствующие находки в урочище Куруксай также свидетельствуют о другом климате в Таджикистане на тот период.

Помимо черепа верблюда, палеонтологи обнаружили кости гигантской короткомордой гиены, иссуарской рыси, этрусского волка и носорога, енотовидной собаки, саблезубой кошки, стеноноподобной лошади, нескольких видов оленей, антилопы и газели.

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