Полчаса на жаре с недовольным лицом. Президента Германии забыли встретить в аэропорту Катара. Видео

Франк-Вальтер Штайнмайер

CentralAsia (CA) - Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера забыли встретить после прибытия в Катар. Политик простоял полчаса на жаре на трапе самолета. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel, опубликовав видео недовольного приемом политика.

Сообщается, что президент Германии прилетел в Катар для переговоров с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Супруга Штайнмайера уехала на лимузине, а политик стоял почти полчаса на 30-градусной жаре на верхней ступеньке трапа самолета с недовольным лицом и сложенными руками, глядя вниз на красную ковровую дорожку и выстроившийся почетный караул катарцев. По данным Deutsche Welle, конфуз произошел из-за того, что борт президента ФРГ приземлился раньше запланированного времени.

Bild отмечает, что в ответ на запрос главы протокольной службы немецкой стороне сообщили, что «президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время». Штайнмайер, вероятно, отказался и предпочел остаться в самолете, пишет газета. После получасового ожидания к самолету прибыл представитель принимающей страны — государственный министр иностранных дел Катара Султан бен Саад Аль-Мураихи.

Франк-Вальтер Штайнмайер прилетел в столицу Катара на встречу с эмиром Тамимом Аль Тани, чтобы обсудить освобождение немецких заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС в ходе палестино-израильского конфликта. Переговоры с Тамимом Аль Тани продлились около полутора часов. Штайнмайер поблагодарил Катар за его усилия по освобождению заложников с немецким гражданством.