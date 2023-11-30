Токаев отреагировал на пожар в хостеле Алматы

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на пожар в хостеле Алматы. Он выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших при пожаре.

«Виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Правительству и акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших», – говорится в официальном сообщении Акорды.

30 ноября около 5:30 произошёл пожар в хостеле по улице Ади Шарипова в Алматы. 59 из 72 человек эвакуировались самостоятельно, 13 погибли. 9 погибших — казахстанцы, двое — граждане Узбекистана и ещё двое — россияне. Позже выяснилось, что хостел работал незаконно.

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