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Итальянский художник делает скульптуры из хлеба

CentralAsia (CA) -  Художник и скульптор Маттео Лукка прославился из-за своих необычных работ, среди которых и статуи из хлеба.

Маттео Лукка много экспериментирует со своими скульптурами и использует различные материалы для творчества, такие как медь, гипс, ткань, хлеб и глина.

Его скульптуры из хлеба пекутся в полный человеческий рост в индивидуальных формам, которые художник сделал сам. Приготовив тесто и выложив его в форму, он приступает к выпечке лепного хлеба в духовке. Печь также разработана им самим.

Эти скульптуры предназначены для абстрактного изображения. Они символизируют сочетание силы и хрупкости, которые составляют всех людей.

Работы художника можно встретить на выставках в музеях Италии, а также на официальных сайтах в социальных сетях.

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