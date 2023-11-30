В ресторане Астаны до смерти избили женщину: Экс-министру грозит пожизненное лишение свободы

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев

CentralAsia (KZ) - Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев рассказал, как продвигается расследование в отношении задержанных экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника, подозреваемых в убийстве Салтанат Нукеновой и укрывательстве этого преступления соответственно, сообщает Тengrinews.kz.

«В отношении Куандыка Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершённому с особой жестокостью. Также был задержан и водворён в изолятор временного содержания его родственник – за укрывательство этого преступления и недонесение о преступлении в органы полиции. В тот день он был с ним и не сообщил в полицию о том, что было совершено тяжкое преступление. Более того, он содействовал в укрывательстве этого преступления», – сказал Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса.

Ранее, 9 ноября стало известно о задержании экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Сообщалось, что вечером 8 ноября в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Погибшей оказалась 31-летняя супруга Бишимбаева - уроженка Павлодара Салтанат Нукенова. Его самого задержали в тот же день по подозрению в убийстве. Сейчас экс-министр находится под арестом на два месяца. 14 ноября стало известно, что на два месяца арестовали директора «Гастроцентра», где произошло убийство. Директор является родственником экс-министра.

Ранее полиция Астаны сообщала, что уголовное дело по факту убийства Салтанат Нукеновой возбуждено по статье 99, часть 1 УК РК – «Убийство». Экс-министру грозило от 8 до 15 лет лишения свободы

Но теперь дело в отношении Бишимбаева расследуют по статье 99, часть 2, пункт 5 – «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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