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Пожар в хостеле Алматы: Семьи погибших казахстанцев получат по миллиону тенге от акимата

CentralAsia (KZ) -  Акимат Алматы выделит по 1 млн тенге семьям погибших при пожаре в хостеле казахстанцев.

«По поручению акима города помимо помощи с транспортировкой тел будет также выделена финансовая помощь в размере 1 млн тенге за каждого погибшего гражданина РК. Это постановление уже подписал аким города», – сообщил аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.

Семьям погибших иностранцев будет оказана помощь с транспортировкой тел погибших до мест погребения.

30 ноября около 5:30 произошёл пожар в хостеле по улице Ади Шарипова. 59 из 72 человек эвакуировались самостоятельно, 13 погибли.

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