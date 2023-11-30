Президент Узбекистана посетит ОАЭ

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября — 2 декабря посетит Дубай (ОАЭ), где примет участие в конференции ООН по вопросам изменения климата, сообщила пресс-служба главы государства.

В глобальном климатическом саммите также будут участвовать главы государств и правительств из более 150 стран мира, руководители международных организаций и финансовых институтов.

В повестку дня мероприятия включены вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия современным экологическим вызовам и угрозам, широкого международного сотрудничества по продвижению целей и задач «зелёного» развития.

Шавкат Мирзиёев выступит с докладом на пленарной сессии саммита, а также проведёт ряд двусторонних встреч и переговоров.

Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году. В 2018 году страна стала участником Парижского соглашения.