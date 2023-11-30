Какая погода ожидается в Узбекистане в декабре?

CentralAsia (UZ) - Предварительные оценки условий погоды в декабре показывают, что первый месяц зимы в Узбекистане не будет холодным. Ожидается, что средняя месячная температура будет выше нормы, местами около нормы, сообщает Узгидромет.

При похолоданиях температура воздуха в ночные часы будет опускаться до −1…−6 градусов Цельсия, по северу — до −8…−13. Это нормальные для декабря показатели, отметили в Узгидромете.

В самые тёплые дни температура будет повышаться до +15…+18 градусов, по югу — до +20…+22.

Начнётся декабрь с тёплой для зимнего месяца погоды. В первую неделю декабря по всей территории страны ожидается преобладание погоды без осадков, с температурой воздуха ночью +2…+7 градусов, днём — +13…+18.

Такое сухое и тёплое начало декабря бывает в Узбекистане довольно редко, отметили синоптики.

В дальнейшем, до конца декабря ожидается колебание температуры ночью от +5…+8 градусов до −3…−6, днём от +15…+18 градусов до +2…+5.

Осадки ожидается временами в течение месяца.

По данным Узгидромета, самым холодным за последние 50 лет был декабрь 1984 года. В ночные часы температура воздуха на пике холодов понижалась до −18…−23 градусов, местами — до −25…−27.

В декабре прошлого года с первых дней сохранялась очень холодная погода — почти до середины месяца. В ночные часы температура воздуха в этот период понижалась по большей части территории до −10…−15 градусов, по северу и пустынной зоне — до −19…−24. Лишь по югу Узбекистана и Ферганской долине было не так холодно, минимальная температура была в пределах −1…−6 градусов.

Самым тёплым за последние 50 лет был декабрь 2021 года. Средняя месячная температура воздуха по территории страны была на 2−4 градуса выше нормы. В самые тёплые дни температура воздуха в дневные часы повышалась до +20…+25 градусов, по югу — до +26…+28.

В отдельных районах Узбекистана максимальные температуры воздуха в декабре 2021 года были самыми высокими за всю историю метеорологических наблюдений.

В Ташкенте абсолютный максимум декабрьской температуры воздуха наблюдался в 1915 году, он составляет +27,3 градуса. Абсолютный минимум температуры декабря в столице — -29,5 градуса был зафиксирован в 1930 году.

Осадки в декабре по равнинной территории Узбекистана чаще выпадают в смешанном виде (дождь с переходом в снег), а в горах обычно происходит активное формирование снежного покрова.

В прошлом году выпадение осадков в виде снега привело к тому, что по равнинной территории центральных областей страны образовался снежный покров, который сохранялся около 10 дней. Максимальная высота снега составляла 7−12 см, местами до 13−17 см. В горных районах высота снежного покрова достигала 40−90 см.