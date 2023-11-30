Путин проведет «прямую линию» и большую пресс-конференцию 14 декабря

// Кремль

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин проведет «прямую линию» и большую пресс-конференцию в один день — 14 декабря. Об этом, пишет «Интерфакс», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, по-прежнему проект телевизионных каналов, и это будет объединенный формат «Прямой линии» и итоговой пресс-конференции президента», — рассказал Песков.

В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уточнили, что программа будет называться «Итоги года с Владимиром Путиным», а ее редакцию разместят в штаб-квартире организации.

«Вы знаете, что «прямая линия» не имеет четкого хронометража. Это весьма продолжительное и содержательное мероприятие особого характера», — отметил представитель Кремля (цитата по телеграм-каналу «Вы слушали Маяк»), отвечая на вопрос журналистов о продолжительности мероприятия.

По словам Пескова, вопросы россиян начнут принимать 1 декабря. В этом году этим займутся сотрудники Общероссийского народного фронта. Участие в мероприятии примут российские журналисты, а также сотрудники иностранных изданий, которые «аккредитованы и продолжают свою работу в Москве», добавил представитель Кремля.

В 2022 году на фоне российских военных действий в Украине Кремль не проводил ни «прямую линию», во время которой Путин отвечает на вопросы россиян, ни большую пресс-конференцию, на которой президент общается с журналистами.

В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что два публичных выступления Путина объединят и проведут до конца года. Точная дата тогда не сообщалась.