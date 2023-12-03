COVID-19 может передаваться от норки к человеку и наоборот, - исследование

CentralAsia (CA) - Ученые обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызываемый COVID-19, может распространяться между видами. В частности, ученые зафиксировали случаи его передачи от человека в норку и наоборот. Об этом сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Microbiology.

Случаи распространения SARS-CoV-2 происходили на норковых фермах в США и Европе. Опасность состоит в том, что вирус может мутировать в норке и стать более патогенным.

Группа ученых из Калифорнийского университета проанализировала межвидовую передачу патогенов. Однако увидели различные механизмы этого процесса: фермент TMPRSS2, критически важный для слияния вирусов SARS-CoV-2 в организме человека, не функционирует у норок.

«Мы обнаружили, что клетки легких норок инфицируются путем эндоцитоза (процесс поступления веществ из внешней среды внутрь клетки), а не путем слияния TMPRSS2, обычно наблюдаемого в клетках человека», – объясняет соавтор исследования Энн Сонг .

Теперь, когда распространение COVID-19 находится под контролем, ученые планируют изучать межвидовую передачу вирусов. Проникновение вируса не одинаково для всех млекопитающих, а значит требует детального изучения этого процесса.

«Смертельные мутанты могут появиться в результате распространения. Другой пример – многие стады оленей, на которых охотятся люди, инфицированные SARS-CoV-2 и, таким образом, являющиеся потенциальными источниками распространения вируса», – говорит соавтор исследования Прю Телбот.