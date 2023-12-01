США обещают расширить деятельность Корпорации финансирования развития и Эксимбанка США в Монголии

CentralAsia (MNG) - «Состояние экономических отношений США и Монголии в 2023 году укрепилось. Мы работали над полной реализацией нашего двустороннего Соглашения о прозрачности и поддерживали правительство Монголии в выполнении своих обязательств по улучшению делового климата. Мы заложили основу для участия Монголии в глобальной цепочке поставок важнейших полезных ископаемых и помогли связать Монголию с Индо-Тихоокеанским и глобальными финансовыми сетями», – пишет посол США в Монголии Ричард Баунган.

«Мы поддержали техническое и административное развитие растущей внутренней железнодорожной системы Монголии и, конечно же, продолжали поддерживать права на индивидуальное и коммерческое высказывание».

«Как и было обещано, количество визитов на высоком уровне в этом году выросло, кульминацией которого стал исторический визит премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, который включал в себя встречу не только с вице-президентом, но и с пятью должностными лицами кабинета министров.

«Мы также подписали Соглашение по открытому небу, которое открывает путь для беспосадочных полетов между США и Монголией. Действительно, это был очень успешный год для экономических отношений США. Мы продолжаем расширять деятельность Международной финансовой корпорации развития DFC и Эксимбанка США в Монголии», – продолжал он.

Корпорация финансирования международного развития США (DFC) является финансовым институтом развития и агентством федерального правительства США. DFC инвестирует в проекты развития преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Независимое агентство, впервые утвержденное 5 октября 2018 года Законом о BUILD, было создано 20 декабря 2019 года путем слияния Корпорации зарубежных частных инвестиций (OPIC) с Управлением кредитования развития (DCA) Агентства США по международному развитию (USAID) в качестве а также с несколькими другими меньшими офисами и фондами.

Кредитный потенциал DFC используется для предоставления кредитов, гарантий по кредитам, прямых инвестиций в акционерный капитал и страхования политических рисков для проектов развития частного сектора, технико-экономических обоснований и технической помощи.

DFC инвестирует в несколько секторов, включая энергетику, здравоохранение, критически важную инфраструктуру и технологии, с заявленными приоритетами расширения прав и возможностей женщин, инноваций, инвестиций в Западную Африку и Западное полушарие, а также изменения климата. Как и в случае с OPIC, DFC преимущественно самофинансируется за счет комиссий и процентов, собираемых в ходе его обычных операций.

Закон BUILD был внесен в Палату представителей и Сенат в феврале 2018 года при широкой двухпартийной поддержке на основе предложений, разработанных исследователями Центра глобального развития. Он был принят Сенатом как часть законопроекта о повторном разрешении Федерального управления гражданской авиации 93 голосами против 6 в начале октября 2018 года; он уже был принят в Палате представителей. Закон был подписан президентом Трампом 5 октября.

источник: middleasiannews.com

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