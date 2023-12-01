Состоялся концерт в столице Монголии в поддержку китайско-монгольской дружбы

посол Китая в Монголии г-жа Шэнь Миньцзюань

CentralAsia (MNG) - В среду здесь состоялся гала-концерт, посвященный пропаганде китайско-монгольской дружбы.

Концерт под названием «Дружба Китая и Монголии: отголоски Шелкового пути» был организован совместно посольством Китая в Монголии, Китайским культурным центром в столице Монголии Улан-Баторе и Монгольской государственной консерваторией музыки и танца.

«Монголия является естественным партнером в сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь» и одной из первых стран, поддержавших эту инициативу», - заявила посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань на церемонии открытия.

Сотрудничество в области образования и культурные обмены между двумя странами активно осуществляются и достигли плодотворных результатов, став ярким отражением связей между людьми, за которые выступает инициатива «Пояс и путь», сказала Шэнь.

Во время часового концерта около 100 популярных монгольских певцов, музыкантов и танцоров представили смесь известных китайских и монгольских произведений.

Между тем, в среду здесь открылась фотовыставка под названием «Здравствуй, Китай», демонстрирующая природную красоту и развитие Китая.

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