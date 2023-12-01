Бюджет Улан-Батора на 2024 год находится на обсуждении

CentralAsia (MNG) - 30 ноября 2023 года Хурал Народного Представителя Улан-Батора провел заседание, на котором обсуждался проект бюджета на 2024 год, реализация плана землеустройства столицы на 2023 год и плана землеустройства на 2024 год. Кроме того, обсуждаются предложения по определению ставок налога на недвижимое имущество и обновлению ставки налога на капитал.

По словам губернатора столицы и мэра Улан-Батора Нямбаатара Хишгээ, доходы бюджета города Улан-Батора запланированы в размере 1,9 трлн тугриков, а расходы - в 1,1 трлн тугриков. 230,3 миллиарда тугриков будут аккумулированы в государственный бюджет в соответствии со статьей 56.2.2 Закона о государственном бюджете Монголии, а 47,8 миллиарда тугриков будут распределены из Фонда местного развития.

Текущие расходы составляют 46,3 процента от общего объема расходов бюджета. Они будут потрачены на:

заработная плата и взносы социального страхования 7 087 государственных служащих в 109 организациях столицы в связи с увеличением заработной платы государственных служащих в связи с ростом инфляции,

надбавки госслужащим и работникам учреждений культуры, работающим в трех отдаленных районах,

компенсация расходов на бесплатный проезд в общественном транспорте пенсионерам, гражданам с ограниченными возможностями, студентам вузов и обучающимся центров профессионального обучения в соответствии с действующим законодательством,

финансирование разницы в стоимости автомобиля в час на услуги общественного транспорта и на содержание города.

Губернатор Нямбаатар подчеркнул, что в соответствии с Законом о бюджете Монголии проект бюджета на 2024 год был вынесен на общественное обсуждение, и в проекте были отражены мнения граждан. В организованной 20 ноября открытой дискуссии приняли участие около 250 граждан из 9 районов, поступило более 630 предложений.

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