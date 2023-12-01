Количество административных нормативных актов Монголии сократят вдвое

Министр юстиции и внутренних дел Энхбаяр Баттөмөр

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции и внутренних дел Энхбаяр Баттөмөр проинформировал Кабинет Министров о результатах мониторинга и оценки положений законодательства относительно полномочий, предусмотренных законом, и представил предложения о мерах, которые необходимо принять.

Мониторинг и оценка включали проведенный в 2023 году мониторинг решений, зарегистрированных в государственных интегрированных данных административных нормативных актов, отчет рабочей группы, созданной Указом Премьер-министра № 133 от 2023 года, и «Исследование положений законодательства, касающихся органов власти». предусмотренные законом, осуществляются Министерством юстиции и внутренних дел в рамках неотложной задачи, поставленной Премьер-министром.

В Монголии действуют 437 законов и 2357 решений 111 учреждений, зарегистрированных в государственных интегрированных данных административных нормативных актов, из которых Великий Государственный Хурал передал право/полномочия утверждать административные нормативные акты соответствующим органам в соответствии с 2493 положениями из 318 законы.

Неясно, принимаются ли решения согласно 850 положениям закона, которые позволяют органу утверждать административные нормативные акты. Таким образом, министерство пришло к выводу, что реализация полномочий по утверждению административных нормативных актов недостаточна, что приводит к несоблюдению принципа верховенства закона.

На основе презентации и предложений Министра юстиции и внутренних дел Кабинет министров принял решение отменить некоторые административные нормативные акты приказом Премьер-министра, в том числе решения, которые больше не актуальны, не соответствуют требованиям, истекли, дублируются или противоречат соответствующим законы и правила.

Премьер-министр поручил вдвое сократить количество положений закона, наделяющих полномочиями, например, 642 положения предоставили полномочия Правительству, 919 положений предоставили полномочия центральному органу государственного управления и 258 положений предоставили полномочия органам государственного управления.

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