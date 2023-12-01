Монголия приглашает туристов на зимний отдых

CentralAsia (MNG) - Политические меры в отношении зимнего туризма будут приняты с 1 декабря 2023 г. по 30 апреля 2024 г.

Туристическая привлекательность Монголии в последнее время стремительно растет. Только за неполных 11 месяцев текущего года страна приняла более 600 тысяч туристов

Министру окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий и Министерству культуры г-же Номин Чинбат было поручено утвердить план развития зимнего туризма и проконтролировать его реализацию.

Для развития зимнего туризма профильные министры работают над организацией регулярных мероприятий во время зимних каникул, улучшением межотраслевой координации, диверсификацией продуктов и услуг внутреннего туризма, предоставлением льготных ставок и созданием комфортных условий посредством государственно-частного партнерства.

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