Поддержали назначение г-жи Сунжид главой Национальной комиссии по правам человека Монголии

Г-жа Сунжид Дугар

CentralAsia (MNG) - Глава Национальной комиссии по правам человека Хунан Жаргалсайхан подал в парламент Монголии заявление об отставке.

Поэтому, постоянная парламентская комиссия по вопросам юстиции вчера провела заседание в соответствии с поручением спикера парламента, на котором обсудила и решила вопрос о назначении главы Национальной комиссии по правам человека. Спикер парламента Занданшатар Гомбожав представил свою кандидатуру на пост главы комиссии.

Раздел 13.4 статьи 13 Закона о Национальной комиссии по правам человека Монголии предусматривает, что «глава комиссии назначается Великим Государственным Хуралом один раз сроком на шесть лет по представлению Председателя Великого Государственного Хурала из числа членов Комиссии». Также в статье 14 Закона о Великом Государственном Хурале Монголии 14.1.15 указано, что «по основаниям, указанным в законе, вносятся предложения о назначении на должность и освобождении от должности руководителей и заместителей руководителей организаций, подчиняющихся непосредственно Великому Государственному Хуралу Монголии, и это должно обсуждаться на Постоянном комитете и общих собраниях».

Г-жа Сунжид Дугар, член Национальной комиссии по правам человека, родилась в 1977 году. В 1993 году окончила 1-ю среднюю школу сомона Өндөрхаан аймака Хэнтий. В 1994-1998 годах окончила юридический факультет Монгольского госуниверситета по специальности «юриспруденция», в 1999-2000 годах получила степень магистра права той же школы, в 2000-2002 годах получила степень магистра международного сравнительного права в Университете Людвига-Максимилиана Германии, а в 2006-2009 годах защитила степень доктора права /Dr.jur/ в Университете Людвига-Максимилиана ФРГ.

В связи с представлением спикера парламента депутаты посчитали, что нет необходимости задавать вопросы или выступать, поэтому было проведено голосование. 54,5 процента депутатов проголосовали за назначение г-жи Сунджид Дугар главой Национальной комиссии по правам человека. Поэтому было решено представить мнение по этому поводу на общем собрании парламента.

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