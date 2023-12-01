29 ноября в Гонконге состоялось мероприятие «Mongolia’s Capital Market Connectivity: Hong Kong»

CentralAsia (MNG) - Интернационализировать рынок капитала Монголии, соединить его с рынками капитала Азиатско-Тихоокеанского региона, создать возможность для отечественных компаний дважды листинговать Гонконгскую фондовую биржу и создать благоприятную правовую среду для увеличения иностранных инвестиций в Монголию через рынок капитала, и в целях улучшения условий для иностранных инвесторов, инвестирующих в рынок капитала Монголии, 29 ноября в Гонконге, специальном административном районе Китайской Народной Республики, было организовано мероприятие «Mongolia’s Capital Market Connectivity: Hong Kong».

Со стороны Гонконга приняли участие Генеральный консул Монголии в Гонконге и Макао, Совет казначейства финансовых услуг (FSTB), руководители Гонконгской фондовой биржи (HKEX), а с монгольской стороны - руководители Комиссии финансового регулирования и Монгольской фондовой биржи.

Мероприятие открыли Баярсайхан Дэмбэрэлдаш, председатель Комиссии по финансовому регулированию, Джозеф Чан, заместитель секретаря Комитета финансов Гонконга по финансовым услугам, и Сильвия Чен, директор по международным деловым связям Гонконгской фондовой биржи.

В ходе этого мероприятия была предоставлена ​​конкретная информация об экономическом состоянии и состоянии рынка капитала Монголии, политике, проводимой правительством и регулирующими организациями в направлении развития рынка капитала. В то же время Монгольская фондовая биржа обсудила возможность двойной регистрации акций и выпуска депозитарных расписок на Гонконгской фондовой бирже и поделилась своим опытом.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения